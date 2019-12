Meret in conferenza: "Problema mentale da risolvere, tutti dobbiamo dare di più! Su Ancelotti..."

A 22 anni Alex Meret gioca per la prima volta la Champions League e gli sono bastate cinque partite per stregare anche l'Europa. In questo periodo difficile il Napoli deve aggrapparsi anche al suo portiere, che intanto oggi si è presentato in conferenza stampa con Carlo Ancelotti per presentare il match di domani contro il Genk.

Alex, quali sensazioni ha il gruppo? E' uno snodo significativo? "Sappiamo tutti che non è un momento positivo, ma siamo tutti vogliosi di ripartire, di ritrovare la vittoria che non arriva da tempo, domani è fondamentale per passare, è tutto nelle nostre mani. Dipende solo da noi, siamo concentrati e con la mentalità giusta davanti ai nostri tifosi".

Alex come si fa a restare concentrati? "Noi ci estraniamo da tutto e pensiamo solo a quello che dobbiamo fare".

Meret sul problema di questo periodo: "Non riusciamo a tenere i ritmi alti durante tutta la gara, ma è un fatto mentale perché stiamo bene ed in Champions lo facciamo per 90 minuti. E' una questione mentale che dobbiamo risolvere".

Alex, la partita di domani è anche per il mister? "La partita è per tutti, per noi come gruppo, per ritrovare la fiducia come gruppo. Ci può dare quella motivazione che ci sta mancando in campionato".

Ancora sulle motivazioni: "Sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più, in campo ci andiamo noi, dobbiamo dare il massimo per uscirne. Non seguiamo le voci, ma pensiamo al campo".

