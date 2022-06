Mertens alla Roma? Compagnoni: “Sarebbe perfetto in coppia con Abraham”

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare

TuttoNapoli.net

Maurizio Compagnoni, telecronista Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Mertens alla Roma in coppia con Abraham? Mi stuzzica anche se nel 4-2-3-1 sarebbe complicato. In caso di 3-5-2 la coppia Mertens-Abraham sarebbe perfetta secondo me. Chi prende Mertens fa un affare”.