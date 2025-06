Mertens: "Consiglierò il Galatasaray ad altri e porterò lo stemma con me! E grazie a Osi..."

Dopo aver indossato la maglia del Galatasaray per tre stagioni, 136 presenze e 25 gol, Dries Mertens ha deciso che fosse arrivato il momento di separarsi dal club di Istanbul al termine della stagione e ha raccontato gli ultimi sviluppi ai microfoni di GS TV. La stella belga di 38 anni si è soffermato prima sull'amore per il Cimbom: "Quando parlerò del Galatasaray, non parlerò tanto di gol o assist, quanto del fatto che è una grande comunità. Porterò con me questo stemma ovunque andrò. Consiglierò sicuramente questo club ai giocatori che in futuro vorranno scegliere il Galatasaray".

Memorabile il giorno del suo trasferimento al Galatasaray nell'estate del 2022: "Quando firmai, Erden Timur mi disse che un giorno avremmo potuto vincere la Champions League. In quel momento avevo voglia di ridere e dirgli: ‘Pensiamo prima a vincere il campionato’. Ma lui continuava a ripetere: ‘Vinceremo qualcosa’. Ora posso dire che, dopo questi tre anni, il Galatasaray è cresciuto tantissimo".

Mertens ha poi menzionato alcuni compagni di squadra che lo hanno accompagnato lungo questa avventura: "Sono arrivato sullo stesso aereo di Torreira. In allenamento dà sempre il massimo. È il primo ad arrivare al centro sportivo, il primo a iniziare a lavorare. A Mauro (Icardi, ndr), invece, ho detto addio ringraziandolo per i due campionati vinti insieme. Credo che abbia quasi vinto il primo da solo. Per il terzo titolo dobbiamo anche ringraziare Osimhen: senza di lui sarebbe stato molto difficile".