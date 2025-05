Milan, Furlani: "Massima fiducia in Conceição. Niente Champions? Nessun cambio di strategia"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Bologna: "Sergio appena arrivato ha vinto un trofeo e adesso può essere il primo dai tempi di Ancelotti a vincerne un altro: è una cosa rilevante, abbiamo massima fiducia in lui".

Arriverà un direttore sportivo?

"In passato ho detto che stiamo valutando se prenderlo, se lo prendiamo deve essere qualcuno che aggiunge valore e ci aiuti a crescere sportivamente. Non è il focus adesso, che è quello di chiudere bene la stagione. Poi vedremo".

Avete le idee chiare?

"Continuo a dire che è un se lo prenderemo, non voglio parlare di nomi e identikit".

Cambierà qualcosa in termini di budget?

"Quello che cambia è ovviamente l'insoddisfazione di non essere nella casa storica del Milan che è la Champions League. Faremo un grande lavoro per tornarci il prima possibile".

Senza Champions potrebbe esserci la cessione di un big in estate?

"Non ci sarà un cambio di strategia dettato dall'urgenza di non essere in Champions League".