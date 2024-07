Modena, Magnino verso il Napoli: "Sarà emozionante in un'atmosfera incredibile per Conte"

Il centrocampista del Modena, Luca Magnino, dopo l’amichevole vinta 3-0 contro il Legnago Salus ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dai colleghi di Calciomodena.it ed in un passaggio ha parlato anche della sfida del Maradona per i 32esimi di Coppa Italia in programma il 10 agosto:

“Abbiamo fatto un’ottima partita e non era facile perché stiamo lavorando tanto e abbiamo le gambe piene. Anche il mister sapeva che non sarebbe stato facile però la squadra ha risposto presente. Abbiamo approcciato benissimo con il gol dopo pochi minuti. Le cose principali da notare di questa amichevole sono l’atteggiamento, la coesione e la volontà di sacrificarsi. Queste cose le abbiamo fatte alla grande e dobbiamo esserne soddisfatti.

Nei primi giorni di preparazione abbiamo lavorato molto, non eravamo abituati a questi carichi. Stiamo mettendo tanta benzina nelle gambe, quello che speriamo ci serva per partire forte in campionato. Napoli? Sarà emozionante, perché ci sarà un’atmosfera incredibile visto che sarà la prima di Conte. Non vediamo l’ora di confrontarci in una cornice del genere. Dobbiamo andare là per divertirci e giocare da Modena, poi tutto quello che verrà sarà sicuramente positivo”.