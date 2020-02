Modugno: "La Coppa Italia può essere un paracadute per il Napoli"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per fortuna si torna in campo, in questi casi è la cosa migliore, ti proietta già al futuro e quello che sarà. Sfida importante che vale molto, la Coppa Italia può rappresentare un paracadute, un'opportunità o comunque porta potenzialmente in Europa. Le motivazioni non possono mancare, ci si era illusi che il momento peggiore era da considerarsi alle spalle, tanti segnali incoraggianti ed invece la sconfitta peggiore contro un avversario ben organizzato, però resta l'amarezza perchè vincendo ci si poteva ritrovare con una classifica che avrebbe dato linfa anche per la rincorsa Champions".