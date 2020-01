Modugno perplesso: "Non so quanto mercato possa avere questo Ghoulam"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sul momento del Napoli: "Penso che a sinistra sia una zona dove potenzialmente potrebbe accadere qualcosa. Il discorso di Ghoulam è semplice, quel Ghoulam lo chiuderebbe il mondo ed il Napoli non lo darebbe a nessuno. Il Ghoulam dell'ultimo anno e mezzo si è visto poco ed è un altro giocatore, non so quanto mercato possa avere che possa intrigare anche lo stesso giocatore. Vediamo se viene fuori una soluzione di livello. Non è facilissimo andare via da Napoli ed accettare qualsiasi cosa".