Moggi: "Alla Juve troppi infortuni, per lo scudetto lasciamo perdere. E' una questione Napoli-Inter"

L'ex dg di Juve e Napoli Luciano Moggi è intervenuto al podcast di Calciomercato.it 'JuveZone': "Alla Juventus purtroppo stanno capitando una serie di infortuni non preventivatili. Per lo scudetto lasciamo perdere, è una questione che riguarda Napoli e Inter. È inutile pensare a possibili ritocchi sul mercato in funzione di una vittoria del campionato. Non dico che sia già deciso perché manca ancora molto, però Napoli e Inter sono le più forti e su questo non ho dubbi.

L’unica che può inserirsi e impensierirle non è la Juve ma l’Atalanta, soprattutto se continua ad avere questo ritmo. Voi giornalisti volete scrivere su questi argomenti perché fanno discutere, ma avete trovato uno davanti che prima di parlare vuol capire. E in questo momento si è capito che Napoli e Inter sono superiori rispetto alle altre. L’Atalanta però è un’incognita da tenere in grande considerazione, anche perché lavorano molto bene sul mercato. Partono sempre un po’ male perché vendono i migliori, come ad esempio quest’anno con Koopmeiners, sostituendoli con dei giocatori non bravi ma bravini e che arrivano da squadre dove non hanno fatto benissimo. Un esempio è rappresentato da De Ketelaere, che l’Atalanta ha preso per sostituire altri giocatori. La sua cessione, da parte del Milan, per alcuni aveva messo in dubbio addirittura la bravura di uno come Maldini. Considerando tutti gli infortuni penso che la Juve stia andando non benissimo, ma comunque bene. Thiago Motta è senza mezza squadra e per dare dei giudizi un po’ più concreti bisogna aspettare che sia al completo”.