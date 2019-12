Moggi: "Allegri? Non penso. Può restare Ancelotti che fa tutto quello che gli dice ADL"

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi è intervenuto a Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ commentando le voci sul Napoli e in particolar modo l'accostamento di Allegri sulla panchina azzurra: “Non credo. Io penso che possa essere riconfermato Ancelotti che fa tutto quello che gli dice il presidente e poi ne paga le conseguenze, come sta facendo adesso. C’è confusione e non c’è unità d’intenti”.