Moggi: "Chissà cosa pensa ADL che preferì acquistare Pavoletti a 18mln e non Immobile a 8"

Nel suo editoriale su Libero, l'ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, commenta l'attualità della squadra azzurra facendo riferimento ad una scelta di mercato legata a qualche anno fa: “La Lazio di Inzaghi fa dieci successi di fila battendo un Napoli che forse non meritava di perdere e Immobile fa 20 gol in campionato. Chissà cosa avrà pensato De Laurentiis, che preferì acquistare Pavoletti a 18 milioni piuttosto che prendere proprio Immobile a 8 milioni” le parole di Moggi. Il riferimento è alla scelta di rinunciare a Immobile quando il bomber era in uscita dal Siviglia e poi andò al club di Lotito. L'acquisto di Pavoletti, invece, avviene qualche anno dopo, inverno 2017, dopo il ko di Milik. Avventura sfortunata per l'attuale punta del Cagliari.