Montefusco: "Conte garanzia per noi tifosi, servono giocatori forti per vincere"

L'ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Conte giocherà col 3-5-2, poi bisogna capire il comportamento degli esterni che saranno fondamentali. Abbiamo visto questo modulo con Ventura e prima ancora con Ulivieri. Personalmente sono contro le rivoluzioni, chi arriva, perderà tempo a ricostruire la squadra. Avrei cambiato 4-5 giocatori, non di più, poi ovviamente dipenderà dal futuro del capitano Di Lorenzo e da Kvaratskhelia. Abbiamo la fortuna di un allenatore che sarà una garanzia per noi tifosi. Tutto dipenderà dal mercato, servono giocatori forti per vincere.

L’Italia? Serve equilibrio: gli azzurri non erano fenomeni dopo la vittoria con l’Albania e non sono tutti da buttare adesso. Naturalmente i giocatori fanno la differenza, non abbiamo campioni”.