Montefusco: "Ho massima stima di Conte, ma in una cosa mi ha deluso"

Vincenzo Montefusco, ex allenatore, è intervenuto nel corso di 'Fuorigioco', trasmissione in onda su Tele A: "Kvara? Non credo che Kvaratskhelia volesse andar via, ma è stato trattato malissimo e ha deciso di andarsene quando ha ricevuto questo trattamento. L'errore più grave che ha fatto il Napoli è sostituirlo nel giorno di chiusura del mercato con un calciatore che è infortunato e per il quale ci vogliono due mesi prima di rivederlo in campo.

Io ho la massima stima di Conte, come uomo e come allenatore, ma in questo caso mi ha deluso. Se mi chiamo Conte e ho quel curriculum alle spalle dico che Kvaratskhelia non si muove da Napoli. E Kvaratskhelia non si muove da Napoli. Una squadra che è prima in classifica non deve mai vendere il miglior giocatore che ha. Tutti i giornalisti, ruffiani, hanno detto che Kvara è voluto andar via, raccontando il famoso articolo 17. Se io mi chiamo Kvara e vedo arrivare Lukaku che prende 6 milioni annui, non è normale arrabbiarsi?".