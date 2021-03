Montefusco: "Napoli nettamente più forte del Milan, Pioli ha fatto i miracoli"

Nel corso di Fuorigioco su Canale 8, l'ex giocatore ed allenatore Enzo Montefusco ha parlato della corsa Champions: "Ero convinto della vittoria del Napoli a Milano, è una squadra in netta ripresa, che ha recuperato giocatori e negli ultimi anni ha sempre fatto buone gare lì. Il Napoli è molto più forte del Milan, molti parlano ancora di Scudetto ma farà fatica per entrare nelle prime 4. Non ha una rosa superiore alle altre dietro, Pioli finora ha fatto i miracoli".