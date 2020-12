Montefusco su Insigne: "Ha sbagliato, ma ai miei tempi Lo Bello diceva..."

Nel corso della trasmissione 'Fuorigioco' in onda su Televomero, l'ex calciatore e allenatore del Napoli, Vincenzo Montefusco ha parlato del rosso a Lorenzo Insigne: "Ha sbagliato perché essendo capitano dovrebbe saperlo che rischia sempre di più. Io quando ero calciatore non ho mai fatto una cosa del genere, da allenatore l’ho fatto qualche volta invece. Il grande arbitro Concetto Lo Bello diceva sempre che gli si poteva dirgli di tutto ma bisogna stare fermi sull’attenti senza gesticolare. Per me Insigne è il migliore di tutti, ma come capitano lascia un po’ a desiderare".