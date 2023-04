Montervino: “Abbiamo ricreato l’amore con i tifosi, ma lo scudetto è solo di questa squadra”

Francesco Montervino, ex azzurro e ds del Casarano, è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: "Lo scudetto è anche un po’ dei pionieri del Napoli di De Laurentiis? Diventa sbagliato dire così’, a me piace solo dire che abbiamo fatto parte delle persone che hanno messo la prima pietra del Napoli di De Laurentiis, che è oggi diventato un palazzo reale meraviglioso. Mi piace più pensare che abbiamo creato di nuovo l’amore tra la squadra e la gente, ci siamo fatti volere bene, ma lo scudetto è solo di questa squadra che ha chiuso un cerchio fantastico. Noi facciamo parte dell’era De Laurentiis ma il merito di questo trionfo è solo dei ragazzi di quest’anno che hanno fatto cose meravigliose. Siamo solo felici solo se ricordano che ci siamo stati anche noi in questa ricostruzione.

La vittoria contro la Juve? Serviva per far riesplodere la festa che era già partita da oltre un mese.

Il successo di domenica sera ha avuto l’effetto di dare nuova linfa all’entusiasmo dopo l’uscita dalla Champions che aveva un po’ raffreddato gli umori. Serviva per questo la botta di adrenalina del blitz allo Stadium contro la rivale di sempre e in quel modo. Sembra fatto tutto apposta come a dire che i napoletani e tutti noi dovevamo ancora festeggiare e tanto".