Montervino: "Chi mette in discussione De Bruyne è un pazzo! Milinkovic? Sarà il primo"

vedi letture

Francesco Montervino, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Chi si permette di mettere in discussione De Bruyne è un pazzo e vuole creare un caso inutile. Col Catanzaro è stato l’accentratore del gioco del Napoli, i compagni si appoggiavano a lui appena era libero. I giocatori che ha preso il Napoli vengono da stagioni straordinarie, forse si è speso qualche milione in più, ma il Napoli è una società forte che se vuole un calciatore lo prende e basta. Chi dice che il mercato del Napoli è fallimentare non può essere un tifoso del Napoli. Lang? Io l’avrei preso già a gennaio.

Neres? La qualità sua non si discute, si può solo discutere l’autonomia che ha durante l’anno. Le sue ultime stagioni non sono state felicissime per via degli infortuni. Neres è un giocatore forte, quando arrivò a Napoli i migliori giornali portoghesi si chiedevano se a Napoli fossero pazzi a non farlo giocare. E’ uno che si accende per venti minuti e fa goal o assist e va bene anche così. Milinkovic-Savic? Gioca lui, parte titolare Meret, ma poi Milinkovic-Savic si prende il posto. Nello sviluppo tattico del Napoli serve un portiere diverso come Milinkovic-Savic. La costruzione del Napoli è cambiata, oggi il Napoli imposta con due difensori più il portiere, cosa che l’anno scorso non avveniva”.