Podcast Montervino: "Conte potrebbe irrigidirsi, va accontentato. Neres? Valore aggiunto"

A parlare di Napoli a Tmw Radio, durante 'Calciomercato e Ritiri', è stato l'ex capitano azzurro Francesco Montervino.

Centrocampo ancora da sistemare per Conte:

"Io prevedo che si potrebbe anche irrigidire Conte, vorrebbe lavorare in serenità invece i problemi non si sono ancora risolti, uno su tutti quello di Osimhen. Lavorare con Brescianini e non solo in mezzo al campo già ora sarebbe importante. Mi auguro che si affrettino le operazioni, perché il campionato è alle porte e c'è già la Coppa Italia. La gente vuole vedere quello che sta provando. Conte ha deciso su chi puntare e vuole che quanto prima arrivino giocatori su cui lavorare".

David Neres sarebbe un grande colpo:

"Non si discute la qualità dei giocatori di cui si parla. Neres è un vero giocatore di qualità, è un giocatore abituato a vincere, a una certa mentalità. Ti porta un valore aggiunto".

E' una squadra che va rimotivata, oltre che integrata sul mercato:

"Passare dal decimo al quinto posto questa società poteva farlo anche senza Conte, lo scorso anno se avessero giocato a calcio sarebbero stati almeno quinti. Per me Conte può portarla al 3° posto, per puntare al primo servono i giocatori che lui chiede. E serve accontentarlo alla svelta, si deve cominciare con una rosa finita".

Meret sempre nel mirino delle critiche invece:

"E' sempre stato messo in discussione in maniera ingiusta. E' bravo, faccio fatica che il Napoli prenda un portiere affermato con qualità, ce ne sono pochi sul mercato. Magari De Gea, Szczęsny, altrimenti pensare che ci siano portieri migliori di Meret mi sembra assurdo. Forse visto quello che ha passato, per lui è ora di cambiare area. Con tutti i problemi che ha il Napoli però non credo che il portiere sia una priorità".