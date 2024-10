Montervino: “Kvara un po’ nervoso, con il rinnovo imprecherà di meno”

Nel corso di 'Ne Parliamo il lunedì' su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato di Kvaratskhelia

Nel corso di 'Ne Parliamo il lunedì' su Canale 8, l'ex capitano del Napoli Francesco Montervino ha parlato di Kvaratskhelia e della situazione legata al rinnovo di contratto: “Kvaratskhelia? Vedrete che non appena il Napoli gli rifarà il contrato imprecherà di meno quando verrà sostituito. Io non dico che con il rinnovo del contratto giocherà meglio, imprecherà di meno. Credo che non è contento, un po’ nervoso perchè si parla sempre di questa questione”.