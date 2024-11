Montervino: "L'Atalanta concedeva solo palla su Lukaku, serviva McTominay più vicino"

vedi letture

L'ex capitano del Napoli Francesco Montervino è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì: "Il Napoli non ha attaccato la profondità? Hai detto l'Atalanta se volesse che il Napoli facesse quel tipo di giocata, io non so se il Napoli la cercava proprio, era l'unica soluzione che l'Atalanta gli lasciava da fare. Perché la verità è che sugli esterni pulito non ci arrivavi mai, sempre spalle alla porta, e quindi forse il Napoli faceva sempre quella giocata perché l'Atalanta gli lasciava solo quello.

Paradossalmente ora che McTominay ha giocato nei tre centrocampisti, forse serviva più vicino a Lukaku in questa partita".