Montervino: "Per caratteristiche vorrei la coppia Milik-Lozano. Cori a Lecce? Essere napoletano è un orgoglio"

L'ex centrocampista del Napoli, Francesco Montervino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marte Sport Live: "Nel calcio di questi tempi non si può pensare ad una formazione tipo ma si deve ragionare su un organico tipo. Per caratteristiche tecniche la coppia d'attacco che più mi piace potrebbe essere Milik-Lozano.



Centrocampo azzurro? Il Napoli ha tre tuttocampisti, Fabian, Zielinski ed Elmas che possono giocare sia a due che a tre a centrocampo, l'unico che non può avere questa duttilità è Allan che però sa fare una grande interdizione. Non esiste una coppia perfetta ma quella del futuro potrebbe essere Zielinski-Elmas



Centrocampista più difensivo escluso Allan? Per intensità credo Elmas, però il macedone può fare anche l'esterno offensivo per frequenza di passo e inserimenti. Rispetto ai suoi colleghi ha meno qualità e più interdizione



Cori di Lecce? Bisogna usare il pugno duro. I cori fatti a Lecce devono esser presi come orgoglio da parte dei tifosi napoletani. Essere napoletano deve essere motivo d'orgoglio, il napoletano è unico".