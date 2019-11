Montervino: "Ringrazio Edo per gli elogi, il suo non era un parallelo col Napoli di oggi..."

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tmw Radio in merito alle parole di ieri del vicepresidente del Napoli Edo De Laurentiis (leggi qui); "Edoardo DeLaurentiis non faceva un parallelo con il Napoli di oggi, cercava solo di esaltare la mia persona quando ero il capitano. Capisco che si prende spunto per poi fare i paragoni. Al Napoli devi avere le spalle forti per essere determinanti anche fuori dal campo. Ringrazio Edo DeLaurentiis per l'elogio personale, importante rievocare la squadra azzurra che fu.."