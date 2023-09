Montervino: “Sono i calciatori i principali responsabili, non possono giocare così”

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8

Francesco Montervino, ex giocatore del Napoli, è intervenuto durante Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8 e ha parlato del momento del Napoli: “Io la responsabilità la do ai giocatori principalmente. In 3 settimane, anche se un allenatore non è incisivo come ci si poteva aspettare, non puoi giocare così. Parliamo di giocatori che valgono 200 milioni o che per quella cifra vendevi solo un piede”.