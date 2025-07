Napoli-Catanzaro, Fontana avvisa: "Gambe ancora impastate, su De Bruyne..."

Gaetano Fontana, allenatore ed ex giocatore del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’ anche della sfida amichevole con il Catanzaro: “Posso dire che, visto il grande lavoro di Conte in questi giorni, è presto per parlare, ma credo che vedremo un Napoli più forte rispetto all’anno scorso. Amichevole contro il Catanzaro? Le gambe in questo momento sono impastate, perché non rispondono nella freschezza e nel comando che di danno. Ci si aspetta comunque un miglioramento rispetto alla gara contro l’Arezzo, soprattutto dal punto di vista mentale. Conte, al di là del risultato, vedrà l’intenzione dei giocatori nel fare determinate giocate.

Poi, come abbiamo detto prima, si sa che in questo momento c’è una mancanza di condizione fisica. De Bruyne farà vedere tantissimo di ciò che gli ha permesso di fare una carriera davvero incredibile. Lui ha tutto, non gli bisogna dire cosa deve fare. Deve entrare in forma? Sì, ma lo farà. Il Catanzaro, ovviamente, avrà un’attenzione superiore, visto che giocherà contro i campioni d’Italia. Mi auguro che la partita di domani sia funzionale per entrambe le squadre. Il Catanzaro si è piazzato nella parte della classifica del campionato di Serie B e sono convinto che piazzerà il colpo prima o poi. Sono molto curioso di vedere il lavoro di Aquilani, che continua il percorso fatto sia da Vivarini che da Caserta”.