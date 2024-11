Napoli inarrestabile, Bagni svela l'episodio chiave: "Da quel momento non si è più fermato"

vedi letture

Ripercorrendo le tappe del campionato disputato fin qui dal Napoli, dopo le prime dodici giornate, sembra quasi paradossale. Almeno per posizione in classifica e confusione generale che l'anno scorso ha assediato Castel Volturno e dintorni, provocando un disastro clamoroso per l'assenza dalle coppe europee e un decimo posto raccapricciante.

Ma questa stagione è tutta un'altra musica. Anzi, precisamente da quando il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di mettersi nelle mani di Antonio Conte per risorgere dalle ceneri e riportare alla luce lo spirito dei campioni d'Italia del terzo scudetto della storia. Con qualche ritocco qua e là in estate in sede di mercato, oltre all'addio - temporaneo - di Osimhen, adesso il Napoli è capolista a +1 sulle rivali. E Salvatore Bagni, ex centrocampista azzurro, ha scelto un istante decisivo: "Il rosso a Suzuki al 75' contro il Parma. Il Napoli stava perdendo e la squadra di Pecchia stava giocando molto bene. L'espulsione ha cambiato tutto e ha dato fiducia al Napoli che da quel momento, dopo aver vinto nel finale in rimonta, non si è più fermato".

Nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, poi, il 68enne di Correggio si è soffermato sul prossimo impegno casalingo con i giallorossi di Ranieri, tornato ad allenare nel momento di difficoltà del club: "Se fosse stata la Roma delle prime dodici giornate, il Napoli avrebbe avuto vita più facile. Ma ora c'è Ranieri che è tifoso della Roma, uomo di Roma, un allenatore credibile e una grande persona. Sarà dura per il Napoli perché Ranieri darà subito fiducia all'ambiente e perché i suoi giocatori vorranno mettersi in mostra per conquistare un posto e la sua stima".