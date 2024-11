Napoli primo e Serie A equilibrata, Marchisio: "Non me l'aspettavo, che divertimento"

vedi letture

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus e Head of Competition della Kings League Italia, è intervenuto a margine della presentazione dell'edizione italiana della competizione ideata da Gerard Piqué. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW e dagli altri media presenti in zona mista:

Sul campionato di Serie A: "Non me l'aspettavo, quella attuale è una classifica che ricorda il campionato delle 7 sorelle. Stiamo assistendo a un campionato divertente e appassionante".