Napoli sul 2006 Rao, l'ex allenatore: "Grande colpo! E' un esterno d’attacco alla Insigne"

vedi letture

Francesco Baldini, ex capitano del Napoli ed ora allenatore, ha parlato così ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Rao? L’ho allenato, è un ragazzo del 2006 ma sta in prima squadra da due-tre anni. La Spal è fallita, ma ha fatto una Serie C di livello. Ha qualità questo ragazzo, soprattutto in velocità. In Serie C è imprendibile poi, ovviamente, bisognerà vedere nelle categorie superiori. Ha sicuramente tanti margini di crescita e, essendo un ragazzo, gli devi concedere.

Rao è un esterno d’attacco a sinistra. Prendendo i giusti parametri, è un po’ alla Insigne. Rao può dare ancora di più se si alza il livello della qualità. Lui è un ragazzo pronto. Il futuro è suo. Beukema è forte, mi piace e poi Conte è una garanzia sulla scelta dei giocatori. Amichevoli più difficili sin da subito? Antonio, semplicemente, non vuole prendere tempo”.