Ndoye-Napoli, Specchia: "Fosse per lui sarebbe già a Dimaro, ma il Bologna..."

Rilancio del Napoli per Ndoye. Offerti 45 milioni più 10% sulla futura rivendita. Si aspetta la risposta del club rossoblù. Intanto sulla vicenda è intervenuto Paolo Specchia, allenatore, che ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dalle informazioni che ho vi dico che, dipendesse da Ndoye sarebbe già a Dimaro da Conte, ma Saputo non vuole cederlo”. Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan.

Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo nonostante il pressing del Nottingham Forest. La Premier lo tenta, il Napoli resta in pole. Il Bologna chiede tanto ma il ds Manna non si arrende e continua a provarci. Potrebbe essere decisiva, alla fine, proprio la volontà del giocatore.