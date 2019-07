Nela su Rodrigo: "Non lo conosce nessuno, come fa a valere 70mln?"

Nel corso di Canale 21, l'ex giocatore Sebino Nela ha parlato delle valutazioni degli attaccanti cercati dal Napoli: "Rodrigo costerebbe 70mln? Ma perché ci sono questa disparità di valutazioni. James dovrebbe valere 42mln mentre questo qui che non conosce nessuno viene valutato 70? Il presidente è stato chiaro, Icardi non interessa mentre su James bisogna andare cash per prenderlo".