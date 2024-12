Neres insieme a Kvara? Conte frena: “Perché non con Politano? Chi sta meglio gioca…”

Nel corso della conferenza stampa al termine del match vinto 3-1 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato del possibile impiego di David Neres quando recupererà dall'infortunio Khvicha Kvaratskhelia.

Vedremo Neres con Kvara quando tornerà? "Perché non potrebbe giocare insieme a Politano? Come hanno giocato oggi. Non ci sono cose scontate nella vita e in questo Napoli. Chi sta meglio gioca e ci sono opportunità per tutti e c'è possibilità di sedersi per tutti".