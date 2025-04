Novellino crede nel sorpasso Napoli: "Inter attesa da un ciclo terribile"

vedi letture

"Il Napoli è stato protagonista contro l'Empoli. L'Inter ha quattro gare difficili, gli azzurri possono approfittarne". Questo il pensiero di Walter Novellino, che parla così ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli ha fatto una grande gara contro l'Empoli. Lukaku è stato protagonista, gli azzurri hanno tutte le qualità per fare bene, Neres si sta ritrovando, ovviamente l'infortunio di Buongiorno ha penalizzato la difesa, a Monza comunque non avrà problemi. Stasera vado a San Siro a vedere Inter-Bayern, l'Inter deve stare attentissima, anche se ai tedeschi mancano tanti giocatori.

Poi i nerazzurri andranno a Bologna, che ha bisogno di fare punti in chiave Champions, successivamente Inzaghi dovrà vedersela in Coppa Italia con il Milan e infine con la Roma in casa. Non sarà facile per l'Inter, il calendario è impegnativo, il Napoli toccando ferro può fare sei punti nelle prossime due gare, contro Monza e Toro. Al di là di tutto, comunque, il Napoli pur avendo perso molti punti nei mesi scorsi oggi è ancora a tre lunghezze dalla capolista. La squadra poi ha avuto molti infortuni e la cessione di Kvara è stata penalizzante".