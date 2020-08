Novellino: "Gattuso ha messo ognuno al suo posto, anche Manolas ha avuto difficoltà..."

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando i temi di casa azzurra: "Gattuso ha preso la squadra in netta difficoltà, Rino ha rimesso le cose a posto. Anche in fase difensiva le cose non andavano e non capisco il perchè. Manolas ha fatto fatica inizialmente, poi si è ripreso il posto. La cosa più importante che ha fatto Gattuso è quella di aver messo ognuno al proprio posto, tenendo la squadra sempre viva e sulle proprie forze. Credo che Gattuso sia stato fondamentale anche in Coppa Italia".