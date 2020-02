Onofri avverte il Napoli: "Per recuperare punti i margini di errore sono minimi"

L'ex allenatore Claudio Onofri è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa azzurra: "Il Napoli è una squadra che contro la Samp ha dominato nei primi 20 minuti, poi c'è stato uno scadimento non so quanto tattico o mentale, anche per a rivoluzione fatta in campo da Ranieri a partita in corso. Tutto questo corroborato dal gran gol di Quagliarella, poi l'intervento di Gattuso ed il 4-4-2 con Mertens seconda punta, Politano ed Insigne esterni che hanno dato fastidio. Risultato meritato ma, se devi recuperare dei punti, i margini di errore sono limitatissimi per il Napoli".