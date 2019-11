Onofri: "Liverpool decisiva per la stagione. Elmas? Mi piace molto..."

L'ex allenatore Claudio Onofri è intervenuto nel corso della trasmissione "Radio Gol” in merito alle vicende di casa Napoli: “ Questa gara può essere decisiva per la stagione del Napoli. Una grande prestazione cambierebbe tutto, gli animi si risolleverebbero, Per dargli una certa continuità, io farei giocare Lozano.

Attacco azzurro? Il Napoli ha una certa versatilità in attacco ma per questa sera mi auguro di vedere davanti Mertens e Lozano che si inseriscono tra le linee della difesa con gran velocità.

Elmas? Mi piace molto come giocatore, è veloce, fluido nei movimenti anche senza palla. Lo scouting del Napoli è davvero eccezionale

Amrabat? Ho sentito parlare dell’interesse per Amrabat, sarebbe un grande acquisto, è forte”.