Ordine: "Juve ancora in corsa? Può recuperare qualche altro punto, i conti si faranno a gennaio"

A 'Radio Goal' nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: "Milan avvantaggiato dall’uscita dalla Champions? In qualche modo facilita uscire dalle coppe. Avere solo il campionato e eventualmente la Coppa Italia, secondo me sposta. Il problema importante da esaminare è che le quattro inglesi sono già tutte qualificate agli ottavi, e la differenza tra il calcio italiano e quello inglese è ancora più amplificata. Se il Napoli riuscisse a qualificarsi contro il Leicester raggiungerebbe un grande risultato.

Juve ancora in lotta per lo scudetto? Dal punto di vista del gioco e del calendario può recuperare qualche altro punto. I conti veri li faremo da gennaio in avanti, vedremo se riuscirà a fare qualche correzione grazie al mercato. Visto tutto quello che sta accadendo, non credo. Poi sempre a gennaio recupererà Chiesa, in questo momento alla Juve manca il gol per il rendimento bassissimo dell’esterno della Nazionale e anche di Morata”.