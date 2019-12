Orlandini: "Barcellona? Dopo aver battuto il Liverpool nulla è impossibile!"

L'avversario di Champions negli ottavi sembra proibitivo per il Napoli di adesso. Il Barcellona pare un ostacolo quasi insormontabile, eppure Andrea Orlandini, ex partenopeo, dice a TMW: "Se il Napoli ha battuto il Liverpool, niente è impossibile". Forse era un Napoli più sereno ma Orlandini spiega: "Sarà una gara difficile ma con tutti gli effettivi la squadra di Gattuso se la gioca".

Il Barcellona è inferiore al Liverpool? "Sono sullo stesso piano, certo se fosse capitato il Lione era meglio. Occorrerà prepararsi bene ma si può fare l'impresa".

Quanto al ko di sabato scorso col Parma che idea si è fatto? "In campo bisogna andare sempre concentrati al massimo. Se poi dopo cinque minuti ti trovi sotto di un gol e perdi Koyulibaly, diventa ancora più dura. Dopo il pari, il Napoli ha avuto altre occasioni, Insigne ha sbagliato quel che non doveva ma la squadra non meritava di perdere".

Che è successo a questo Napoli? "Si è persa fiducia, qualcosa deve essere accaduto altrimenti non ci sarebbe stato l'esonero di Ancelotti. E' arrivata la questione delle multe e tra società e giocatori, ci sono stati attriti e tutto questo ha inciso".

Gattuso cosa potrà fare? "Ho fiducia in lui, spero faccia bene. La prima è andata male ma il Napoli può venir fuori da questa situazione, L'importante è che la rosa dia tutto. Se qualche giocatore importante dà solo il 505 allora non va bene".