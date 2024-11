Podcast Orlando: "Gasp ha dato una lezione tattica a Conte! Lukaku? Non vince manco più i duelli..."

L'ex calciatore Massimo Orlando ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui temi del campionato.

Quale il motivo principale per cui l'Atalanta deve credere alla corsa Scudetto dopo la vittoria col Napoli? "Credo che il primo fattore sia Gasperini, perchè è troppo bravo come allenatore e lì riesce a dare il massimo. E poi ha una rosa effettivamente completa in ogni reparto, con grande profondità".

Inter, che sensazioni ha avuto dalla vittoria col Venezia? "L'Inter è partita col suo solito gioco, il Venezia tutto dietro e la grande squadra certe partite le prende sottogamba perchè prima o poi trovi la giocata. Ma se passa il tempo e non segni, poi le altre prendono fiducia. Lautaro poi non al meglio, Thuram ha sbagliato tutto. In difesa però subisce tanto. Deve ritrovare continuità, che sta mancando, e cattiveria".

Napoli ridimensionato dopo questo ko? "Quando perdi 3-0 così in casa perdi sicurezze. Ieri è stata una lezione, anche tattica, di Gasperini a Conte. Lukaku poi è fermo, è statico, non si muove. Perde anche i duelli fisici, che erano il suo forte. Deve migliorare anche lui, perchè serve un Lukaku diverso a questo Napoli".