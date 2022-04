Orrico: “Mancano i giocatori boscaioli. La squadra è questa e il terzo posto è un successo"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Corrado Orrico, allenatore

TuttoNapoli.net

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Corrado Orrico, allenatore: “Ad Empoli sul 2-0 è mancata al Napoli l’umiltà di difendere il risultato e la sottovalutazione dell’Empoli che non era nuovo ai ritorni scoppiettanti sul finale. Il mio amico Spalletti doveva mettere più giocatori di forza e meno calciatori raffinati e non adatti al ritorno violento dell’Empoli. Non solo Demme e non Zielinski, avrei dato più forza al centrocampo e a tutta la difesa. A Napoli non vedo spogliatoio diviso, rapporti precari tra allenatore e società, i problemi sono solo tecnici e Spalletti deve rivedere qualcosa. Mancano i giocatori boscaioli, cioè quelli che vanno nel bosco e fanno legna. E’ probabile che la rosa del Napoli sia insufficiente. Il Napoli squadra è questa, arriva terza ed è un successo”.