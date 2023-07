Osimhen, l'ex intermediario: "Spero rinnovi al più presto, c'è un rischio concreto”

Andrea D’Amico, ex intermediario nell’affare Osimhen-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Andrea D’Amico, ex intermediario nell’affare Osimhen-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Osimhen ha cambiato la fisonomia del Napoli ed ha contribuito alla vittoria del tricolore in modo chiaro e deciso. Bisogna per ricordare che gli azzurri devono rinnovargli il contratto perché un calciatore del genere non può andare in scadenza tra un anno e mezzo. Se vali 200 milioni di euro, non puoi non avere offerte allettanti alle spalle.

Mercato italiano? Ormai siamo di passaggio. Accogliamo chi ha passato le stagioni migliori da altre parti e poi i giovani prospetti li lasciamo andar via. Più il tuo cartellino e la tua valutazione sono alti più il tuo ingaggio cresce. Osimhen quindi ha ragione a chiedere un netto aumento contrattuale.

Vlahovic al PSG? Aspettative altissime ma per un motivo od un altro non hanno espresso il meglio ne lui ne la Juve”.