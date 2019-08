Ospina: "Grato ad Ancelotti, pronti a lottare per lo scudetto con la Juventus"

“Sono molto grato alla società e ad Ancelotti, adesso tocca a me dare il contributo giusto affinché la squadra continui a rimanere su buoni livelli”. Lo ha detto David Ospina, portiere colombiano del Napoli, in un'intervista concessa all'emittente sudamericana DirecTV Sports. “Conosciamo la forza della Juventus ma noi stiamo lavorando bene e facciamo le cose nel modo giusto. Speriamo di iniziare nel modo giusto, in modo tale da lottare per lo scudetto”, ha detto ancora Ospina a proposito del campionato.