Padovan non ha dubbi: "Inter e Juve fuori dai giochi, per lo Scudetto sarà Napoli-Milan!"

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è la squadra più forte e il Milan può essere l'unica antagonista. Per me la lotta scudetto è una lotta a due tra Napoli e Milan, come negli anni Ottanta. Inter e Juventus per me sono fuori da questo discorso. Tra l'altro sia Napoli e Milan avranno problemi per la Coppa d'Africa, ci saranno assenze da entrambe le parti".