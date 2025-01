Padovano sta con Kvara: "Sentiva di meritare ingaggio superiore"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, opinionista di Sky Sport ed ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Ieri sera l’Atalanta ha pareggiato coi bianoneri e sembra essersi allontanata dalla lotta scudetto. Cosa ne pensa?

"L’Atalanta resta una squadra fenomenale, ma quest’anno vedo lo scudetto come una corsa tra Napoli e Inter. L’Inter ha una rosa di qualità superiore, ma il Napoli, conoscendo Antonio Conte, non mollerà un centimetro. Avendo solo il campionato da giocare, prepareranno ogni partita come una finale. Conte è così: allena per vincere tutto."

A proposito di Napoli, il caso Kvaratskhelia destabilizzerà l’ambiente?

"Il mancato rinnovo ha certamente avuto un impatto. Antonio Conte era deluso, perché aveva definito Kvaratskhelia incedibile all’inizio della stagione, insieme a Di Lorenzo. Il capitano è stato convinto dal mister e ha risposto sul campo a suon di prestazioni. Tuttavia, bisogna dire che il Napoli ha già un degno sostituto in Neres, che si sta dimostrando incisivo e determinante. Nonostante tutto, credo che la scelta di Kvaratskhelia sia comprensibile: se un giocatore sente di voler andare via, magari credendo di meritare un ingaggio superiore, è giusto rispettare la sua decisione. La differenza sta nella maturità. Di Lorenzo è rimasto, ha lavorato sodo ed è stato riabilitato agli occhi dei tifosi. Kvaratskhelia, invece, ha scelto di andare via a metà stagione. Entrambe sono scelte legittime, ma credo che Antonio Conte abbia migliorato tutti: dai giocatori ai dirigenti. È questa la sua forza."