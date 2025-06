Paganin: "De Bruyne? C'è un motivo preciso se il Napoli l'ha scelto"

Massimo Paganin, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “De Bruyne? Giocatore di livello assoluto che può portare la mentalità vincente, è per quello che il Napoli l’ha preso. Poi bisognerà capire dove collocarlo tatticamente. Ha ricoperto tanti ruoli nel City di Guardiola, ha fatto il trequartista, l’esterno, ma è uno che va lasciato libero per metterlo in condizione di fare tanti assist. Ha genio nel creare e questo può far fare il salto di qualità alla squadra. Il Napoli sta facendo acquisti mirati, c’è voglia di rinforzare la squadra.

Marianucci? E’ un difensore che va ad aggiungersi alla qualità che il Napoli ha già, deve adeguarsi ad una società che ha fatto un gran salto di qualità. Può giocare sia a tre che a quattro, ma deve mettersi in discussione. Ha ottime qualità fisiche e tecniche, ma dovrà portare il suo contributo nelle varie competizioni. So che Conte non dà spazio a tutti, ma solo a chi se lo merita. Beukema? Mi piace molto, poi mi piace molto anche Hien che già conosce la difesa a tre”.