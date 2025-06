Alvino: "In arrivo ufficialità Marianucci! Dicono sia l'ultimo marcatore rimasto in A..."

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha scritto un post su X in cui ha parlato dell'imminente ufficialità dell'acquisto di Luca Marianucci dall'Empoli: "Dopo l’ufficialità, ieri, di Kevin De Bruyne, oggi tocca a Luca Marianucci. Un acquisto che passa sotto silenzio ma che invece rappresenterà un tassello importante per il Napoli del futuro. L’ex Empoli è un difensore centrale con tanta velocità ed è tecnicamente molto forte, oltre ad essere bravo anche nei colpi di testa dove fa valere i suoi 1,95 di altezza.

È un giocatore completo, con grande personalità , non ha ancora una caratura internazionale, ma in Serie A, dicono, è l’unico marcatore rimasto, ed è uno che picchia ed anticipa. Sa interpretare bene il ruolo, cosa che non fa più nessuno. Con Antonio Conte può solo migliorare. Ottimo acquisto!