Assalto arabo e turco ad Anguissa: il Napoli ha rifiutato le offerte e fissato il prezzo

Frank Anguissa è stato un totem imprescindibile per Conte nella stagione appena conclusa, offrendo equilibrio, forza fisica e qualità tecnica. Sorprendendo con sei tra gol e assist, ha contribuito in modo decisivo allo scudetto, nonostante il Napoli abbia avuto solo il sesto miglior attacco della Serie A. Il club saudita Al-Qadsiah è fortemente interessato a lui, ma la valutazione del cartellino è di circa 25 milioni di euro, con il Napoli che ha già rifiutato due offerte dal Besiktas.

Contrattualmente, Anguissa è legato al Napoli fino al 2027, grazie a un rinnovo unilaterale esercitato dal club sul precedente accordo in scadenza nel 2025. Questo rafforza la posizione del club partenopeo nelle trattative, ma non esclude un addio sereno qualora arrivasse un’offerta adeguata e il giocatore desiderasse cambiare. Situazione quindi tutta in divenire: al momento il futuro resta incerto e aperto a ogni possibilità come riporta il Corriere dello Sport.