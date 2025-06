Sky, Borghi: "Vedo De Bruyne in questo ruolo. Musah e Juanlu? Molto interessanti"

Stefano Borghi, giornalista e telecronista Sky, è intervenuto nel corso di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Nel dialogo “Federico Buffa talks”, in onda su Sky e che vede protagonista Conte, emergono molti aspetti importanti del tecnico leccese, non solo legati alla sua permanenza a Napoli. Il tecnico è riuscito a mettere a frutto l’anno di stop dopo l’esperienza al Tottenham continuando a studiare e ad evolversi e credo che questa sia la chiave primaria per intendere la stagione del Napoli e la grandezza di allenatore. I principi e le idee con cui ha iniziato il suo percorso a Napoli sono sempre legati alla sua filosofia di gioco, ma la declinazione moderna, nuova ed europea che ha dato al Napoli sono il sintomo della grandezza del tecnico. Conte ha sempre aggiornato la sua idea e l’ha modulata, quest’anno, a seconda di infortuni e dello sviluppo della stagione.

Conte sta già pensando al nuovo Napoli, l’acquisto di De Bruyne, che è un grande campione che dà prestigio al club ed anche all’intera Serie A, pone l’interrogativo del suo utilizzo. Conte saprà già come fare in una ulteriore evoluzione del suo gioco, ma io immagino e fantastico che De Bruyne possa essere schierato da trequartista con un esterno sinistro che diventa attaccante laterale. Le idee di Conte gli frullano nella testa già da un po’ da grandissimo allenatore quale è.

Musah e Janlu Sanchez sono calciatori molto interessanti: il primo, nella pur travagliata stagione del Siviglia, ha dimostrato di avere ottime qualità. Il secondo parimenti ha buonissime doti, ma in Italia non le ha mai mostrate sino in fondo. E’ un calciatore che vale per tre per la sua polivalenza e per me è un centrocampista centrale, fisico, agonista e muscolare come piace a Conte.

Al Napoli piacciono anche i due spagnoli Jesus Rodriguez e Miguel Gutierrez. Il primo gioca da esterno alto. Si è messo in mostra nel Real Betis, ha giocato la finale di Europa League con il Chelsea. E’ un ragazzo con delle buone doti. Calciatore ancora giovane, con qualità da definire ma cristalline: è tecnico, dribbla, si inserisce senza palla... Deve migliorare qualche scelta, ma ha sicuramente qualità.

Miguel Gutierrez del Girona è invece un terzino sinistro molto interessante. E’ giovane ma ha già un’ottima esperienza. Diverse squadre lo hanno seguito per le sue abilità sulla fascia. Nel mercato del Napoli c’è molta attenzione per calciatori di qualità che giocano in squadre che producono un calcio di qualità. Da parte del Napoli c’è, sicuramente, la volontà di mettere il proprio timbro a livello internazionale, dopo averlo piantato in modo forte in Italia, avendo vinto due scudetti in tre anni”.