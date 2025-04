Paganin: "Ho parlato con Marotta, ha fatto un'ammissione sul campionato"

Massimo Paganin, ex difensore e opinionista Mediaset, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Gli aspetti mentali nel calcio sono importanti, l’Inter ieri ha speso tantissime energie dal punto di vista nervoso, ma quando vinci recuperi molto più in fretta dal punto di vista mentale. C’è però ancora la gara di ritorno, poi c‘è anche il derby nel ritorno di Coppa Italia e quindi è chiaro che i nerazzurri giocheranno molto. Alla fine della stagione la squadra giocherà 15-16 partite più delle altre italiane. Ne parlavo con Marotta prima della gara di Coppa Italia e anche lui ha ammesso che è difficile gestire tutte le competizioni al meglio.

Il Napoli deve pensare che ha già colmato 40 punti di gap rispetto all’Inter rispetto a un anno fa. Potersi giocare sino in fondo la possibilità di vincere il campionato è già tanto per gli azzurri, a mio modo di vedere. Il calendario sulla carta agevola il Napoli, anche se presenta insidie nelle sfide con le squadre che lottano per evitare la serie B. La cosa giusta, da apprezzare, è accettare quello che sta accadendo: la squadra di Conte lotterà sino alla fine per il titolo. Per il resto non ho visto un Napoli in difficoltà nella costruzione di gioco o di occasioni per segnare, a Bologna ha pareggiato ma si è capito che in questo campionato ogni squadra può mettere in difficoltà chiunque. Del resto per vincere lo scudetto bisogna avere la forza di andarlo a prendere, visto che non te lo regala nessuno. Vincerà alla fine la migliore, la squadra che dimostrerà di meritarlo”.