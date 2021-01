Palmeri: "S'è ribaltato tutto, il Napoli si presenta con più fiducia e la Juve non ha certezze"

Ad ‘Arena Maradona’, in onda su Radio Crc, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista di BeInSports. “Ieri abbiamo assistito alla vittoria più convincente dell’era Conte sulla panchina dell’Inter, però non me la sento ancora di definire i nerazzurri come i favoriti per la conquista dello scudetto. La Juve, però, in questo momento ha poche certezze. Gioca in contropiede e senza il supporto del centrocampo. Sarà così pure mercoledì. E' il Napoli ad avere più fiducia in questo momento. E’ incredibile come tutto si sia ribaltato in poche ore. Contro la Fiorentina il Napoli non solo ha trovato una goleada, ma ha dimostrato a tutti che la strada intrapresa era quella giusta”.