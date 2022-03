Pancaro: "Napoli gioca in casa, ma il Milan parte in vantaggio e vi spiego perché"

Intervenuto a TMW Radio durante Stadio Aperto, l’ex calciatore di Milan e Lazio Giuseppe Pancaro ha commentato i vari temi caldi

Intervenuto a TMW Radio durante Stadio Aperto, l’ex calciatore di Milan e Lazio Giuseppe Pancaro ha commentato i vari temi caldi legati alle varie squadre di Serie A, partendo dal momento di Inter e Milan: “L’Inter ha un calo di condizione evidente confermato dai numeri, anche il derby di Coppa Italia dell’altra sera, dove il Milan ha secondo me giocato meglio, ha detto questo. Adesso la squadra ha bisogno di ripartire, sennò le altre scappano”.

Quanto vale Napoli-Milan per i rossoneri?

“Vale tantissimo per tutte e due le squadre. Oltre ai tre punti c’è anche l’aspetto psicologico da considerare. Il Milan sta facendo un gran lavoro, è da prendere come modello per la programmazione fatta sia sul mercato che sul campo con Pioli. Credo che per questo il Milan parta con un po’ di vantaggio, anche se il Napoli gioca in casa”.