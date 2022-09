Pancaro: "Scudetto? Il Milan può dire la sua, ma ci sono Napoli e Inter"

"Non ho dubbi, conoscendo la mentalità di Paolo Maldini e quello che chiederà la società ai giocatori, che il Milan riuscirà a fare bene anche in Champions".

Nell'anteprima del film targato Dazn 'Stavamo bene insieme' che ripercorre i successi del Milan, Pippo Pancaro è stato intercettato da Tmw: "Scudetto? Non sono sorpreso perché vedevo che il Milan stava lavorando molto bene. Ho fatto i complimenti a Paolo Maldini e mi ha fatto veramente molto piacere. Theo? Lo vedo benissimo, da qualche anno è tra i primi tre al mondo, ma Maldini resta unico. Mi aspettavo la vittoria con i giovani? No, però vedevo che il Milan stava lavorando molto bene: Massara e Maldini hanno lavorato bene sul mercato e Pioli sul campo. Molte società in Italia dovrebbero prendere esempio dal Milan. Adesso i rossoneri devono cercare di riportare la stessa identità e le stesse certezze anche in Champions League. Non ho dubbi, conoscendo la mentalità di Paolo Maldini e quello che chiederà la società ai giocatori, che il Milan riuscirà a fare bene anche in Champions".

Cosa c’è di Ancelotti in Stefano Pioli?

"Non lo so, bisognerebbe viverlo quotidianamente. Da quello che sembra, ha un grande rapporto con i giocatori. Quindi, forse, in questa parte di carattere che lo porta ad essere benvoluto. Seconda stella? Sicuramente può giocarsela per vincere, ma ci sono Inter e Napoli. Il Milan certamente può dire la sua".