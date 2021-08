Paola Ferrari lascia la Rai: "Mi dicono che sono vecchia". Poi la stoccata a Diletta Leotta

Paola Ferrari lascia la Rai. La nota conduttrice l'ha annunciato - non risparmiando una stoccata a Diletta Leotta - in un'intervista a Italia Oggi: "Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano. Diletta Leotta? Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sua età ero meno brava. Ma quest’anno avrà filo da torcere: da Mediaset arriva Giorgia Rossi, una molto simile a Ilaria D’Amico".